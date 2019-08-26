نصر الله يتوعد اسرائيل بالرد لان السكوت عن استهداف الضاحية الجنوبية يؤسس لمسار خطير لن يسمح به/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 03:57
الاحتلال يتخبط.. الجيش وليبرمان يعلنان القبض على منفذي عملية دوليف/ العين والشاباك ينفي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني