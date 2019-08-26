إيران “تتلاعب” بامريكا بشأن نفط الناقلة التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن بلاده باعت شحنات النفط التي كانت على متن الناقلة “أدريان داريا” المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق، مؤكدا أن المالك الجديد سيحدد مكن الاستلام.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن ربيعي، قوله، صباح اليوم الاثنين: “لقد بعنا شحنات أدريان داريا النفطية”.

فيما نقلت وكالة “إيسنا” عن ربيعي، قوله إجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الناقلة متجهة إلى قطر: “من الآن فصاعدا سيحدد مالك النفط الجديد وجهة الناقلة”.

وأضاف ربيعي: “إحدى السياسات الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية هي مراقبة الدول وتهديدها المستمر”.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن “هناك عزما على منع إيران من تمويل الإرهاب، وزعزعة استقرار العالم، وخرق العقوبات الدولية”.

وأضاف، من خلال تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن شحنة النفط “غير المشروعة” المتجهة لتركيا على متن السفينة “أدريان داريا 1” يجب منع تفريغها سواء في الميناء أو في البحر.

وكانت الناقلة الإيرانية “أدريان داريا 1″، المعروفة سابقا بـ”غريس 1″، والتي أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، أعلنت أخيرا أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.

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