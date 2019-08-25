حزب الله يعلن عن تحطم طائرتين بدون طيار إسرائيليتين فوق جنوبي بيروت احداهما مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال/ فيديو



قال مصدر رفيع من حزب الله فجر اليوم، ان طائرتين بدون طيار تحطمتا حوالي الثالثة والنصف من صبحية اليوم فوق الاحياء الجنوبية من العاصمة بيروت.

وقال المسؤول في حزب الله في حديثه لمحطة LBC اللبنانية ان الطائرة الأولى كانت تحلق فوق الاحياء الجنوبية ولكنها تحطمت لأسباب غير معروفة فوق اسطح المنازل في الضاحية الجنوبية.

وأضاف انه وبعد نصف ساعة من ذلك، وبينما كان عناصر حزب الله في المكان يجمعون الطائرة التي تحطمت، انفجرت طائرة أخرى بلا طيار فوق المكان لأسباب غير معروفة مما تسبب بحريق في المكان.

ونقلت قناة “الغد” التلفزيونية اللبنانية عن مسؤول آخر في حزب الله قوله ان عناصر حزب الله اسقطوا الطائرة الاولى، غير ان الطائرة الثانية تحطمت في المكان لاسباب غير معروفة.

هذا ولم يرد من الناطق العسكري الإسرائيلي لغاية اعداد هذا النبأ، أي تعقيب حول التقارير اللبنانية.

وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” و”يوتيوب” مقاطع فيديو وصور توثق سقوط الطائرتين الإسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأظهر مقطع الفيديو قطع تابعة للطائرة التي سقطت قرب احدى الأبنية السكنية في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واندلع حريق في بؤرة خالية نتيجة سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية أخرى بعد إسقاطها من قبل “حزب الله” اللبناني.

وكشف مصدر خاص لـ”سبوتنيك” أن الطائرة المسيرة التي أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر يوم الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.