الحجايا يعلن عن وقفة احتجاجية يوم 5 أيلول كأول خطوة تصعيدية

أعلن الدكتور أحمد الحجايا، نقيب المعلمين عن أولى الخطوات التصعيدية لعلاوة الـ50٪؜ من خلال وقفة احتجاجية يتم تنفيذها في الخامس من أيلول المقبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا على الدوار الرابع في العاصمة عمان.

ودعا الحجايا جموع المعلمين في المملكة بالمشاركة في الوقفة للتعبير عن حقهم المستحق بعلاوة الـ50٪؜.

وقال الحجايا إن هذه الوقفة تأتي بوصفها خطوة أولى تصعيدية لنقابة المعلمين لمطلب العلاوة، وسيتبعها خطوات لاحقة سيتم الإعلان عنها في وقتها.

وعلى صعيد آخر؛ قال الحجايا إن النقابة تقدر عاليًا الدور الذي تقوم به مهنة الصحافة كسلطة رابعة وتكن التقدير لجميع الصحفيين باعتبارهم زملاء مهنيين في ميدان العمل فيما يَصْب في صالح الوطن والمواطن، ولكنها في ذات الوقت ترفض كل أشكال الإساءة لنقابة المعلمين والتقليل من المعلم ورسالته العظيمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته النقابة مع الإعلاميين، السبت، والذي يهدف إلى التعريف بآخر مستجدات النقابة ومد جسور التعاون مع المؤسسات الإعلامية.

وجرى خلال اللقاء استعراض مطالب النقابة والإجابة على أسئلة الإعلاميين.