تحطم طائرتين بدون طيار إسرائيليتين فوق جنوبي بيروت احداهما مجهزة لعمليات اغتيال.. وحزب الله سيرد اليوم/ فيديو
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جرينتش+2 06:07
الحجايا يعلن عن وقفة احتجاجية يوم 5 أيلول كأول خطوة تصعيدية

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