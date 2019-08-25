تحطم طائرتين بدون طيار إسرائيليتين فوق جنوبي بيروت احداهما مجهزة لعمليات اغتيال.. وحزب الله سيرد اليوم/ فيديو
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الجهاد الايسلامي والجبهة الشعبية تدينان العدوان الصهيوني على سورية ولبنان

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