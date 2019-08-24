ابن سلمان يغلق حنفية الدعم عن سلطة عباس لحين الدخول في مباحثات مع ادارة ترامب حول صفقة القرن
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جرينتش+2 05:24
جماعة الحوثي تعلن عن منظومتين للدفاع الجوي تفرضان معادلات جديدة في الحرب

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