ابن سلمان يغلق حنفية الدعم عن سلطة عباس لحين الدخول في مباحثات مع ادارة ترامب حول صفقة القرن
أهم العناوين
جرينتش+2 01:03
أردوغان المتشكك بولاء جيشه يستنجد ببوتين لحفظ ماء وجه قواته المحاصرة بريف حماة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني