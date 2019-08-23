مصرع مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين آخرَيْن بعبوة ناسفة مزروعة قرب مستوطنة دوليف في منطقة رام الله/ فيديو
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جرينتش+2 05:28
مصرع مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين آخرَيْن بعبوة ناسفة مزروعة قرب مستوطنة دوليف في منطقة رام الله/ فيديو

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