ارتفاع درجات الحرارة اليوم جراء كتلة هوائية جافة تؤثر على المملكة

عمان 23 آب (بترا)- تتأثر المملكة اليوم الجمعة بكتلة هوائية حارة وجافة، ترتفع معها درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة وجافة بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي الليل تكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض طفيف يوم غد السبت، على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، من 36 – 22 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 36 -21 ، وفي المناطق الجنوبية 33- 23 ، وفي مدينة العقبة 42- 30 درجة .

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