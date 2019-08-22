اعتقال شاب فلسطيني بالجانب الغربي من جسر الملك حسين حاول خنق جندي إسرائيلي بشريط شاحن للهواتف/ فيديو
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جرينتش+2 07:26
موسكو ترحب بهزيمة الارهابيين وسيطرة الجيش السوري على خان شيخون

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