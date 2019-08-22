عمرو دياب ومحمد عادل إمام يحتفلان معاً بـ«يوم التلات»

شارك الفنان محمد عادل إمام، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، بصورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، بالساحل الشمالي، عقب طرح أغنيته الجديدة “يوم تلات”.

وعلق محمد إمام، على الصورة قائلاً: “لمة الحلوين بتغريني”، وهي جملة من أغنية “يوم تلات”، التي طرحها عمرو دياب، الايام الماضية وحققت نجاحاً كبيراً.

وتصدرت الأغنية تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج “#يوم_تلات”، ونالت أعجاب الكثير من الجمهور، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

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