الحوثيون يستهدف اليوم قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بطائرات مسيرة

صنعاء – خدمة قدس برس

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثي، فجر اليوم الخميس، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثي، يحيى سريع، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين هجوميتين على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2K وأصابت أهدافها.

وأضاف سريع، في تصريحات نقلتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، أن “العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية وكانت الإصابة مباشرة”.

وتابع: “العملية الثانية استهدفت خزانات ومحطة الوقود في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

وقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراضه وإسقاطه طائرتين بدون طيار أطلقتهما جماعة الحوثي من محافظة عمران باتجاه السعودية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن “قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط”.

وكثف الحوثيون مؤخرًا من هجماتهم بالطائرات المسيرة على أهداف مدنية وعسكرية داخل الأراضي السعودية.