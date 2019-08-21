نقل البشير الى "منزل آمن" وتشديد الحراسة عليه بعد محاولة انصاره تهريبه مع آخرين من نظامه من سجن كوبر
أهم العناوين
جرينتش+2 06:29
50 عامًا على إحراق المسجد الأقصى.. نيران لم تنطفئ

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني