نقل البشير الى "منزل آمن" وتشديد الحراسة عليه بعد محاولة انصاره تهريبه مع آخرين من نظامه من سجن كوبر
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جرينتش+2 11:40
نقل البشير الى “منزل آمن” وتشديد الحراسة عليه بعد محاولة انصاره تهريبه مع آخرين من نظامه من سجن كوبر

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