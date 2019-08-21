نقل البشير الى "منزل آمن" وتشديد الحراسة عليه بعد محاولة انصاره تهريبه مع آخرين من نظامه من سجن كوبر
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جرينتش+2 11:40
بعدما تاجرت طويلاً بقضيتهم.. تركيا تشدد إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين

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