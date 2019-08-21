اليوم .. الذكرى الخمسون لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك

اصدر منتدى فلسطين الدولي للاعلام والاتصال اليوم الاربعاء البيان التالي..

** تطل علينا الذكرى الـ50 لإحراق المسجد الأقصى المبارك في 21 أب 1969 الذي أتى على جزء كبير من الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى وخاصة منبر صلاح الدين الأيوبي، وكذلك المحاولات المتكررة لحرقه والتي تعد جزء من مراحل التهويد والسعي لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمنيًا ومكانيًا، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود للتصدي لهذه الهجمة الصهيونية، ولذا فإننا قد وضعنا ورقة معلومات تتضمن أبرز المعلومات الأساسية عن المسجد الأقصى والتي بالإمكان الاستفادة منها في شتى الجوانب الإعلامية.

إننا في منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال ندعو كافة وسائل الإعلام لتحمّل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى وإعطاءه أولوية قصوى في نشرات الأخبار وتخصيص برامج خاصة للحدث، كما نحثّ الزملاء الصحفيين للكتابة حول خطورة ممارسات الإحتلال في المسجد الأقصى المبارك خصوصاً وفلسطين عموماً، وندعو كافة المغردين لإيلاء الموضوع أهمية خاصة في منشوراتهم وتغريداتهم.

خمسون عاماً مرت على المحاولة الآثمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، خمسون عاماً وأرض القدس تقاوم معاول التهويد التي تنبش جسدها بحثاً عن تاريخٍ مزيف مزعوم، خمسون عاماً ورحم القدس يلفظ بذور التهويد التي يحاول الاحتلال زرعها ليغير ملامح المدينة العربية، خمسون عاماً والمقدسيون يشقون طريقهم بثبات وبطولة وسط أشواك البطش والاعتداءات والتنكيل، خمسون عاماً مرت ودخان الحريق ينقشع شيئاً فشيئاً مع كل انتفاضةٍ وهبّةٍ ونصرٍ من الله، خمسون عاماً مرت والأقصى حيٌّ فينا رغم الحريق.