الديوان الملكي الهاشمي ينعى الأميرة دينا عبدالحميد،اول زوجات المرحوم الملك حسين



عمان 21 آب (بترا) – ينعى الديوان الملكي الهاشمي، بمزيد من الحزن والتأثر، المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله، والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الواقع في العشرين من ذي الحجة 1440 هجرية، الموافق 21 آب 2019 ميلادية، في عمان.

وسيشيع جثمان الفقيدة الطاهر بعد الصلاة عليها ظهر اليوم الأربعاء في مسجد الحرس الملكي إلى مثواها الأخير بالمقابر الملكية في مراسم خاصة.

والديوان الملكي الهاشمي إذ يضرع إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله وصاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، والأسرة الهاشمية الكريمة، صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب.

إنا لله وإنا إليه راجعون،عمان في 20 ذي الحجة 1440 هجرية، الموافق 21 آب 2019 ميلادية.

— (بترا)

ب ط21/08/2019 08:33:41

أخر الأخبار

3- الديوان الملكي الهاشمي ينعى الأميرة دينا عبدالحميد والدة الأميرة عالية بنت الحسين

2- اجواء صيفية اليوم وارتفاع الحرارة الخميس والجمعة

80- وفاة شخص إثر صعقة كهربائية في اربد

79- إحباط محاولة تهريب 226 كرتونة دخان

78- “الوطني للأحزاب”: اعتداءات الاحتلال على القدس جريمة لا يمكن السكوت عنها

خدمات

» حالة الطقس

» مفكرة اليوم

» روابط مفيدة

» أسعار العملات

خدمات

» حدث في مثل هذا اليوم

» المقالات المختارة

» صورة وتعليق

جميع الحقوق محفوظة

وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

تصميم و تطوير مديرية