“الخدمة المدنية” يستعد لاجراء المقابلات الشخصية المركزية لتعبئة شواغر 2019

عمان 21 آب (بترا)- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر: إن الديوان انهى الاستعدادات والترتيبات مع الجهات المعنية لغايات عقد المقابلات الشخصية المركزية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات التنافسية التي عقدها في 20 أيار إلى 14 تموز الماضي لغايات استكمال إجراءات تعبئة شواغر الأجهزة الحكومية للسنة المالية الحالية 2019 .

وبين الناصر أن الديوان سينشر أسماء المدعوين للمقابلات الشخصية في الصحف المحلية وعلى موقعه الإلكتروني (www.csb.gov.jo ) وصفحته الرسمية على الفيسبوك (ديوان الخدمة المدنية) والتي ستكون على مستوى الأقاليم ( الشمال والوسط والجنوب ) لغايات التخفيف على المتقدمين.

وأشار إلى أن الديوان وضمن توجهاته المستقبلية سيعزيز مفهوم المقابلات الشخصية المركزية للوظائف المشتركة بين الدوائر والمؤسسات الحكومية بهدف تسريع إجراءات تعبئة الشواغر في الأجهزة الحكومية.

وبين الناصر ان اختيار المرشحين للمقابلات الشخصية تم وفقا لأحكام المادة (13/ ز) من تعليمات الاختيار والتعيين التي تنص على: يقوم الديوان بترشيح الحاصلين على أعلى النقاط المحددة التنافسية بواقع ثلاثة أشخاص للوظيفة الشاغرة الواحدة أو العدد المتوافر إذا كان عدد الناجحين أقل من ذلك لغايات إخضاعهم للمقابلة الشخصية.

وأضاف ان هذه المقابلات مخصصة لتعبئة 676 شاغراً في الدوائر الحكومية بتخصصات المحاسبة، الحقوق، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، حاسوب، هندسة مدنية، هندسة مساحة للبكالوريوس والدبلوم، حيث تم استكمال إجراءات تعبئة 4775 وظيفة تقريباً، منها 3542 في وزارة التربية والتعليم، و825 لوزارة الصحة و408 في دوائر اخرى، ضمن مجموع الشواغر المحدثة على الكشف التنافسي لعام 2019.

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