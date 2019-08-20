وزارة الخارجية تتابع موضوع اعتقال مواطن أردني في إسرائيل



عمان 20 آب (بترا)- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة: إن الوزارة وسفارتنا في تل أبيب تتابعان مع السلطات الإسرائيلية موضوع اعتقال احد المواطنين الأردنيين في إسرائيل.

واضاف القضاة في بيان اليوم الثلاثاء أن المواطن قيد التحقيق لدى السلطات الاسرائيلية، وستواصل الوزارة متابعة هذا الموضوع والحصول على كافة التفاصيل والحيثيات، كما ستتابع الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقه.

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