ضبط 11 شخصا من مروجي المخدرات احدهم مرتبط بعصابات دولية

عمان 20 اب (بترا) – القى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على 10 أشخاص خلال تعاملهم مع خمسة قضايا لترويج المواد المخدرة في محافظتي العاصمة والبلقاء، الى جانب مداهمة شخص مطلوب في محافظة المفرق لاشتراكه بعصابات دولية لتجارة المخدرات، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم، انه تم في محافظة العاصمة التعامل مع اربع قضايا لترويج المواد المخدرة حيث جرى في القضية الاولى متابعة معلومات وردت حول تواجد شخصين داخل احدى المركبات في منطقة الدوار السابع وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وتم تحديد المركبة والقي القبض على الشخصين بداخلها وتبين ان احدهما بحقه ثلاثة طلبات امنية وعثر داخل المركبة بعد تفتيشها على ستة كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة .

فيما القي القبض في القضية الثانية على ثلاثة اشخاص من مروجي المواد المخدرة داخل احدى المركبات وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وفي جبل القلعة وسط العاصمة القي القبض على مروج بحوزته كمية من المواد المخدرة، وفي القضية الرابعة القي القبض في منطقة السامك جنوب العاصمة على ثلاثة اشخاص بحوزتهم 430 حبة مخدرة، وفي محافظة البلقاء دوهم منزل احد مروجي المواد المخدرة والقي القبض عليه وبتفتيش منزله عثر داخله على كمية من مادة الحشيش المخدرة .

ونفذت ادارة مكافحة المخدرات في محافظة المفرق / الزعتري مداهمة لمكان تواجد احد الاشخاص المطلوبين وبحقه طلب للإدارة لاشتراكه بعصابات دولية لتهريب المواد المخدرة حيث القي القبض عليه وعلى شخص اخر كان برفقته تبين ان بحقه طلبا امنيا.

وبوشرت التحقيقات مع جميع الاشخاص المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.