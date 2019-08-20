خمس سنوات على رحيل فارس الشعر الوطني المقاوم سميح القاسم

مرت خمس سنوات منذ أن غادر الحياة وانتقل إلى العالم الآخر شاعرنا الفلسطيني الكبير سميح القاسم ، ابن بلدة الرامة الجليلية ، بعد مسيرة زاخرة بالنضال والابداع والحياة والعطاء اللامحدود في خدمة قضايا شعبه الوطنية .

وسميح القاسم هو أحد أبرز واهم وأشهر الشعراء الفلسطينيين ، ارتبط اسمه بشعر الثورة والمقاومة والالتزام الوطني والطبقي ، وتركزت أشعاره حول الهم والجرح الفلسطيني النازف والمأساة الفلسطينية المتواصلة وكفاح أبناء شعبه التحرري الاستقلالي .

سميح القاسم من مواليد الزرقاء الاردنية العام 1939 لعائلة فلسطينية من قرية الرامة ، تعلم الابتدائية في بلده ، وانهى الثانوية في الناصرة ، بعدها سافر الى الاتحاد السوفييتي لمدة عام ، حيث درس اللغة الروسية والفلسفة والاقتصاد ، ثم عمل مدرسًا لفترة قصيرة ، بعدها اخرط في العمل الحزبي والنشاط السياسي من خلال عضويته في الحزب الشيوعي ، وعمل سنوات طويلة في الصحافة الشيوعية ” الاتحاد ” و ” الجديد ” و ” الغد ” ، ثم تفرغ للكتابة الأدبية وعمل رئيس تحرير صحيفة ” كل العرب ” الأسبوعية ، وترأس اتحاد الكتاب العرب والاتحاد العام للكتاب والادباء الفلسطينيين في الداخل .

اعتقل سميح القاسم وزج به في غياهب السجون والزنازين ، وفرضت عليه الاقامات الجبرية على خلفية نشاطه ومواقفه الوطنية والكفاحية ، لكن ذلك زاده تفولذًا وايمانًا أكثر بطريقه السياسي والنضالي ، وتمسكه بقضايا شعبه والتزامه الوطني .

صدر لسميح القاسم أكثر من ستين كتابًا في الشعر والقصة والمقالة والرسائل والمسرح والترجمة ، وصدرت أعماله الناجزة في سبعة مجلدات عن دور نشر مختلفة في الدخل والخارج .

ولفتت تجربته الشعرية والأدبية أنظار الكثير من النقاد المعاصرين على اختلاف اتجاهاتهم ، فتناولوها بالتحليل والنقد والدراسة ، وصدرت العديد من المؤلفات والدراسات النقدية والبحثية حول سيرته وأعماله ومنجزاته .

قدّم سميح القاسم الكثير للأدب الفلسطيني والعربي والكوني ، واشتهر بأشعاره الوطنية والثورية والغنائية ، وبإضافاته للتجارب الشعرية من خلال السربيات والكولاجات والبنى المركبة وبأدوات الاوزان الكلاسيكية والتفعيلات والمقاطع النثرية وعصرنة الايقاع الكلاسيكي حتى في قصيدة التفعيلة وتحديث الجناس .

ارتبطت تجربة سميح القاسم بقضية شعبه ووطنه وأمته ، وأعماله الشعرية هي خلاصة علاقته الفردية بالكون كله وليس بمساحة محدودة في الجغرافيا ، وهو شاعر قضية ، وجماليات شعره جزء لا يتجزأ من جماليات الصوت والفكرة والروح التي ميزت هذه القضية .

ومضامين سميح القاسم على الأغلب هي مضامين فلسطينية وقومية إنسانية ، وتعامله مع الأرض بقدر تعامله مع التاريخ والتراث .

قصائد سميح مشحونة بالتمرد والرفض والثورة ومراجل الغضب ، والمواجهة الساخنة هي لغته ، ومواجهة التحدي يحتشد لها بأدق التفاصيل واخفاء الايماءات ، ويصنع نسيجه الشعري من لغة بسيطة متحررة ، حادة المواجهة ، شديدة الولع بالوصول إلى مضايق الاشياء ، لتحرك وتحرض وتثوِّر .

ونجد في شعره العودة الى الماضي والانطلاق منه مع حركة التاريخ وصيرورته إلى المستقبل في رؤيا أسطورية يرى فيها عروبته وانسانيته ، ويرى المستقبل فردوسً أرضيًا من تكوين يديه .

وللقرآن والتوراة والانجيل حضورًا بارزًا في الكثير من نصوصه ، لغة ورموزًا ، وتأخذ النبوءة والاساطير اهتمامًا في بنية قصيدته ، تتحول فيه على بناء تكويني مفعم بعناصر العمل الملحمي .

والموت من المصطلحات والموتيفات البارزة في قصائد وأعمال سميح القاسم الشعرية ، وحتى في عناوين مجموعاته مثل : الموت الكبير ، قرآن الموت والياسمين ، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ، والهي الهي لماذا قتلتني ، وهذا نابع من الثكل الذي عاناه في حياته ، ومأسي شعبه ومشاهد الشهداء الذين يتساقطون يوميُا . ولا ننسى مقولته ” لا احبك يا موت لكني لا اخافك ” .

سميح القاسم من أبرز الرموز والاصوات الشعرية الفلسطينية والعربية المعاصرة ، التصق اسمه بمأساة ومعاناة وهموم شعبه ، منذ بداياته مزج بين الذاتي والجماعي . إنه شاعر المواقف الدرامية ، وشاعر الصراع ، وقصائده الشعرية تقترب من قلب الإنسان الكادح المسحوق في كل مكان .

تتميز أشعاره وقصائده عامة بسعة الخيال ، وخصوبة اللغة ، والالم والحزن الممزوج بحدة الانفعال بالشكوى لما آلت أحوال وأوضاع شعبه وغياب الحل العادل لقضيته الوطنية المقدسة ، ويبدو وكأنه يرسم بالسنة النار المتأججة في أعصابه وتهاويل الحلم المتأرجح في عينيه ، الخط البياني للحرب الدائرة على الجانبين من قلبه .

وفي النهاية يمكن القول ، مسيرة سميح القاسم باذخة ، ونجح ان يفرض تجاربه الشعرية المتجددة دائمًا وأبدًا ، وعرف بقصائده الإبداعية النابضة بروح الكفاح والمقاومة والرفض والإباء للشر السياسي ، وللمؤامرات الاستعمارية والامبريالية على مصير شعبه ، ولا شك أن بسالة الروح المقاومة التي تشع في أشعاره شديدة الوقع والتأثير على القارئ أينما كان .

وإن غاب سميح القاسم أبو وطن فهو عصي على النسيان ، وخالد بشعره الوطني والثوري الملتزم المقاوم واعماله الإبداعية .

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