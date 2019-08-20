الأسد لوفد روسي: الانتصارات المتلاحقة تثبت تصميم الشعب والجيش على ضرب الإرهابيين حتى تحرير آخر شبر من ارض سوريا
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جرينتش+2 11:11
حكومة الرزاز … لا اسمع لا ارى لا اتكلم

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