التوقيع على رسالة تناشد الامم المتحدة التدخل لوقف العدوان الامريكي على فنزويلا

جاءنا في المجد البيان التالي من المحامي فايز شخاترة، رئيس المنتدى العربي البيان التالي..

*الى الأخوات والأخوة اعضاء واصدقاء المنتدى العربي

تحية طيبة وبعد،

يتوافر لدى ادارة المنتدى نص رسالة موجهة الى الامين العام للأمم المتحدة تناشده التدخل لمنع العدوان الامريكي الواقع على فنزويلا، والذي يستهدف تجويع شعبها ونهب ثرواته وقلب نظام الحكم فيها، لاقامة نظام حكم عميل للولايات المتحدة فيها، وتدعو ادارة المنتدى الراغبين في التضامن مع الشعب الفنزويلي في معركته ضد الهيمنة الامريكية، ان يراجعوا ادارة المنتدى للتوقيع على هذه الرسالة خلال اوقات الدوام الرسمي، وذلك من اليوم وحتى مساء يوم الاثنين القادم الموافق 26/8/2019، ليصار بعد ذلك الى ارسال هذه الرسالة للأمين العام للأمم المتحدة.