الأسد لوفد روسي: الانتصارات المتلاحقة تثبت تصميم الشعب والجيش على ضرب الإرهابيين حتى تحرير آخر شبر من ارض سوريا
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جرينتش+2 08:57
الأسد لوفد روسي: الانتصارات المتلاحقة تثبت تصميم الشعب والجيش على ضرب الإرهابيين حتى تحرير آخر شبر من ارض سوريا

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