اعتقال مطلوب ومهرب مخدرات حاول مقاومة الشرطة وخطف سيارة للفرار

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه في مساء يوم امس واثناء قيام احدى دوريات النجدة بواجبها بالقرب من مستشفى البشير شرق العاصمة اشتبهت بمركبة عمومية، وعند محاولة ايقافها قام احد الاشخاص بداخلها بالترجل منها والفرار على قدميه مشهراً سلاحاً نارياً كان بحوزته ، حيث جرت متابعته وقام اثناء ذلك بايقاف احدى المركبات في الشارع العام واشهر السلاح الناري باتجاه السائق لاخذ مركبته حيث قام طاقم الدورية عند ذلك باستخدام القوة المناسبة، وتمكنوا من ضبطه والسلاح الذي بحوزته بعد مقاومة شديده ابداها.

واضاف الناطق الاعلامي انه بتدقيق سجل ذلك الشخص تبين ان بحقه ثلاثة طلبات امنية، كما وجرى ضبط المركبة العمومي وسائقها الذي كان برفقته وتبين ان بحقه طلبا امنيا، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على ٨ اكياس تحوي مادة الحشيش الصناعي و٨٦ حبة مخدرة وما زال التحقيق جارٍ.