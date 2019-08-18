الجيش السوري يحاصر مدينة خان شيخون الاستراتيجية بعدما سيطر على مزارعها الشمالية وتل النار جنوب إدلب/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 04:08
نقابات المحامين في تركيا توجه صفعة قوية لأردوغان عبر مقاطعة احتفالية قضائية بالقصر الرئاسي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني