وفاة سيدة مسنة إثر حريق منزل في مخيم حطين بمنطقة الزرقاء

توفيت سيده تبلغ من العمر 95 عاماً نتيجة إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة في مختلف أنحاء الجسم، إثر حريق شب داخل منزل في منطقة مخيم حطين، اليوم السبت.

وذكرت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني، أن طواقم الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تحركت إلى موقع الحادث حيث عملت طواقم الإطفاء على إخماد الحريق بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير فيصل العسكري.

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