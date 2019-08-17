إصابة 12 شخصا بحادثي تصادم في نزول العدسية ومحافظة اربد

عمان 17 آب (بترا)- أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين اليوم السبت بمنطقة نزول العدسية في العاصمة، وفق ما أعلن الدفاع المدني.

وقالت إدارة الاعلام في الدفاع المدني في بيان، ان كوادر الاسعاف والإنقاذ في مديرية دفاع مدني غرب عمان قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى دار السلام، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.

كما أصيب سبعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تصادم وقع اليوم السبت بين مركبتين بمنطقة سموع في محافظة أربد، وفق ما أعلن الدفاع المدني.

وقالت إدارة الاعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة