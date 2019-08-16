فضيحة.. ترامب المولج بحماية حقوق المواطن الامريكي يحرّض نتنياهو على اضطهاد النائبتين المسلمتين الهان ورشيدة
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جرينتش+2 03:20
وسائط الدفاع الجوي السوري تدمر صاروخا معاديا قبل وصوله الى هدفه بريف حماة

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