وسائط الدفاع الجوي السوري تدمر صاروخا معاديا قبل وصوله الى هدفه بريف حماة

حماة- سانا

أعلن مصدر عسكري مساء أمس تصدي وسائط دفاعنا الجوي لهدف معاد قادم من شمال لبنان وتدميره قبل وصوله الى هدفه في منطقة مصياف بريف حماة.

وذكر المصدر العسكري في تصريح لسانا أنه “في تمام الساعة الحادية عشرة و6 دقائق من مساء اليوم كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف”.

وأضاف المصدر أنه “وعلى الفور قامت وسائط دفاعنا الجوي بالتعامل مع الهدف وتدميره قبل الوصول إلى هدفه”.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي عدة مرات خلال السنوات الأخيرة لصواريخ معادية أمريكية وإسرائيلية وأسقطتها قبل الوصول إلى أهدافها.

وتتزامن الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية ضد سورية عادة مع انهيارات المجموعات الإرهابية أمام وحدات الجيش العربي السوري.

وسبق للطيران الإسرائيلي أن استهدف منطقة مصياف ثلاث مرّات من قبل، بحسب وسائل إعلام عربيّة وأجنبية؛ في أيلول/ سبتمبر 2017، وفي تموز/ يوليو 2018، وفي نيسان/ أبريل 2019.

وخلال الأيام الماضية، رصدت وسائل إعلام لبنانيّة تحليقًا مكثّفًا للطيران الإسرائيلي فوق مناطق مختلفة من لبنان.

وكانت وسائل إعلام عبرية، نقلت عن مصادر سورية سماع دوي انفجارات ضخمة قرب حمص (وسط سورية).