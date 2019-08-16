سعادة زوجين لانهما يرتديان ثيابا متشابهة يوميا منذ 68 عاما/ فيديو

اعتاد زوجان من ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتداء ملابس متشابهة، وذلك على مدار 68 عاما مرت على زواجهما.

وكشف الزوجان سر سعادة واستمرار زواجهما طيلة هذه العقود، وكان سراً غريباً إلى حد كبير، حيث قالا إن سعادتهما الزوجية تكمن وراء ارتدائهما ملابس متطابقة كل يوم، .

وقال الزوجان فرانسيس وروزماري كلونتز، الذي بدأ ارتباطهما منذ كانا في المرحلة الإعدادية، إنهما ينسقان ارتداء ملابس متطابقة منذ ما قبل الزواج.

وقالت الزوجة روزماري كلونتز: “أحضرت لنا أمي قمصانا متشابهة عندما كنا في المدرسة الثانوية، ومنذ ذلك الحين ونحن نرتدي ملابس متطابقة”.

من جانبه قال فرانسيس كلونتز، إنه لم يمانع في ترك مسؤولية خزانة ملابسه لزوجته طيلة 68 عاما، وأوضح “لقد أخترت أنا هذا الأمر لمصلحتي، ولا داعي للقلق بشأنه”.

واختتم الزوجان، اللذان خدما سابقًا كقساوسة في كنيستهما، إن الدين كان أيضًا جزءا كبيرا من نجاح زواجهما.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة