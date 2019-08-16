ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار اليوم

ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الجمعة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في الاغوار والبحر الميت، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

وفي اليل تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، والرياح غربية معتدلة السرعة.

وبحسب دائرة الارصاد الجوية، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، يوم غد السبت، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 21 الى 34 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 20- 34 ،وفي المناطق الجنوبية من 20-31 ، وفي مدينة العقبة من 28 الى 44 درجة مئوية .

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