نقابة المعلمين تهنئ الاردنيين بالعيد وتناشد احرارهم دعم مطالبها العادلة

حمل لنا بريد “المجد” التصريح الصحفي التالي الصادر عن نقابة المعلمين الأردنيين..

تتقدم نقابة المعلمين الأردنيين، من عموم شعبنا الأردني العظيم، بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتهنئ الزميلات والزملاء، قادة الفكر وحملة الرسالة وصناع المستقبل، وأبناءنا الطلبة بقرب بدء العام الدراسي.

وتؤكد أن المعلمين على امتداد الوطن، جسدًا واحدًا وقلبًا واحدًا، بوصلتهم الوطن ومصالحه، وهم من يقفون صباح كل يوم حبًا شامخين ينشدون السلام الملكي ويحيون العلم ويهتفون للأردن بقلوبهم قبل ألسنتهم.

إن جهود المعلمين وكفاحهم مع أبنائنا الطلبة، لا يقبل المزايدة، فهم الأب الحاني والأم الرؤوم، يصنعون نهضة الوطن ويرسمون ملامح مستقبله من خلال إعداد وتأهيل الأجيال تربية وتعليما.

إن مطالبة المعلمين بمستحق لهم تمت المماطلة به طيلة سنوات، قاموا خلالها ولا زالوا بطرق أبواب الحوار بكل حكمة، وتقبلوا الوعود وصبروا على التسويف من الحكومة، واحتملوا تجييش الرأي العام ضدهم، ضاربين أروع الأمثلة بالتجرد وتقديم المصلحة العامة، بحالة وطنية يشهد لها كل الأحرار في وطننا الأردني العظيم، وبعد هذه السنين العجاف من المماطلة والتسويف، آن لهم أن يحصلوا على حقهم ومستحقهم.

إن النقابة إذ تستنكر ما تقوم به بعض الجهات من تخويف للأهالي، وتحريض للرأي العام ضد المعلمين، وتشويه للحقائق، بخلق حالة من التوتر والإرباك قبيل بدء العام الدراسي.

لتؤكد على أن الحكومة بمماطلتها وتجاهلها لحقوق المعلمين وعدالة مطالبهم، هي من يدفع للتأزيم، وإرباك العام الدراسي، وأن نقابة المعلمين الأردنيين، لطالما بسطت يدها للحوار وما قبضتها، على قاعدة احترام حقوق المعلمين والإقرار بها، وإنصافهم، بالاستجابة لمطلبهم الحق والمستحق منذ سنوات طويلة، ألا وهو علاوة ال50%.

إن نقابة المعلمين الأردنيين إذ تؤكد على أن نهضة المعلم وتحسين وضعه المعيشي هو نهضة للوطن وتجويد للمخرج التعليمي، وإنصاف للمؤسسة التعليمية التي تصب اولا وآخرا في مصلحة أبنائنا الطلبة، وتطلب من كل الأهالي أن يطمئنوا فأبناؤهم أمانة وهم أبناؤنا، وتطلب من جميع المسؤولين وأصحاب القرار أن يقدموا المصلحة العامة وينحازوا للوطن بانحيازهم للمعلم، لأن نهضة المعلم، نهضة للوطن والمجتمع.

كما تؤكد على جميع الأحرار في وطننا وكما هي عادتهم، أن يقفوا مع حقوق المعلمين وقفة تنصف الكادحين، وتكرس لمبادئ العدالة والانصاف، وأن نتوحد جميعا ضد الفساد والفاسدين ممن نهبوا ثروات الوطن ومقدراته.

قف للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا

#علاوةال50% #حق_ومستحق_لا_رجعة_عنه

عاش الأردن حرا أبيا

عاش المعلم عزيزا كريما

نورالدين نديم؛

رئيس المكتب الإعلامي لنقابة المعلمين الأردنيين

الخميس 15 آب 2019