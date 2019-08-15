جردة حساب بالقضايا والاحداث التي تعاملت معها مديرية الامن العام خلال ايام عيد الاضحى المبارك
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جرينتش+2 06:25
نتنياهو يعمل بنصيحة ترامب ويمنع الهان عمر ورشيدة طليب من دخول الاراضي الفلسطينية

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