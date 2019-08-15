مؤسسة الغذاء والدواء” تنفذ 437 زيارة تفتيشية خلال عيد الاضحى

عمان 15 آب (بترا)- أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء انها أوقفت 19 منشأة وأغلقت منشأتين وحررت 273 انذارا خلال 437 زيارة تفتيشية شملت مختلف محافظات المملكة خلال عطلة عيد الاضحى المبارك.

وأشار مصدر مسؤول في مديرية المناطق في المؤسسة لـ (بترا) الى ان خطة المؤسسة للرقابة على الغذاء خلال عطلة العيد تضمنت برنامجا لمناوبات الاداريين وفرق التفتيش والتي عملت على مدار الساعة، لافتا الى انه تم تحويل 4 منشآت الى المحكمة مخالفة للتعليمات، في حين ورد للمؤسسة 12 شكوى وتحويل 5 عينات للمخابر من أجل فحصها، إضافة الى إتلاف 16820 كغم من المواد الغذائية الصلبة.

وتم من خلال المناوبات التفتيش على اماكن تداول وعرض المواد الغذائية العامة للتأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية وتوفر الشروط الصحية اللازمة في اماكن تداولها خاصة في المولات ومراكز التسويق الكبرى والمطاعم وخاصة مطاعم الشاورما والوجبات السريعة وكذلك مطابخ اعداد الاطعمة ومحلات تداول وبيع الحلويات وخاصة الحلويات الحاوية على الاجبان ومنتجات البيض، كما تم التفتيش على محلات عرض وبيع اللحوم والاسماك ومنتجات الالبان، إضافة الى التأكد من عدم ممارسة الذبح خارج المسالخ ومواقع الذبح المعتمدة.

وكانت المؤسسة جهزت غرفا للطوارئ ولتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين لتحويلها للفرق ومتابعتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها.

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