جردة حساب بالقضايا والاحداث التي تعاملت معها مديرية الامن العام خلال ايام عيد الاضحى المبارك

* ١١ وفاة و ١٣٢ اصابة ناتجة عن ٨٠ حادثاً مرورياً خلال ايام عيد الاضحى المبارك .

* ادارة البحث الجنائي تتعامل مع قضيتي قتل و٤٣ جريمة سرقة جنائية وتلقي القبض على ثلاثة مطلوبين خطرين .

* القاء القبض على ٥٧ مروجا للمواد المخدرة خلال تعامل ادارة مكافحة المخدرات مع ٣٠ قضية لترويج المواد المخدرة وتضبط ٩ اسلحة نارية .

قال الناطق باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ادارة السير تعاملوا خلال العيد مع ١٢٦٥ حادثا مروريا، منها ٨٠ حادثا نتج عنها وفاة ١١ شخصا ، واصابة ١٣٢ شخصا ، فيما نفذت الادارات المرورية خططها لتنظيم حركة السير والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية ومنع الازدحامات المرورية في الطرق الرئيسية وامام دور العبادة والحدائق العامة والاسواق .

واضاف الناطق الاعلامي انه وخلال عطلة العيد تعاملت إدارة البحث الجنائي مع عدد من القضايا ضمن اختصاصها النوعي ، حيث تم التعامل مع جريمتي قتل في محافظتي مادبا واربد والقي القبض على مرتكبيها ، فيما تم التحقيق في ٤٣ قضية سرقة جنائية واكتشف منها ٢٢ قضية و٨٠ قضية لسرقة عادية اكتشف منها ٢٨ قضية وما زال التحقيق جارياً في باقي القضايا ، والقي القبض على خمسة اشخاص ارتكبوا خمس قضايا احتيال .

وجرى تنفيذ مداهمات لثلاثة مطلوبين من المصنفين بالخطرين في شمال عمان و لواء الرمثا والرصيفة والقي القبض عليهم جميعا وضبط بحوزة احدهم سلاح ناري .

وفيما يتعلق بإدارة مكافحة المخدرات، اكد الناطق الاعلامي إن العاملين في الإدارة تعاملوا خلال عطلة العيد ٣٠ قضية اتجار وترويج للمواد مخدرة القي القبض خلالها على ٥٧ شخصا ، فيما القي القبض على ٣٢٠ شخصا في قضايا الحيازة والتعاطي وضبط بحوزة المقبوض عليهم ٩ اسلحة نارية مختلفة اضافة الى كميات من المواد المخدرة المختلفة.

وفيما يتعلق بمركز القيادة والسيطرة، بين الناطق الإعلامي أن المركز تلقى ١٢٠٩٥٥ اتصالاً نتج عنها ٢٨١٥٦بلاغاً جرى التعامل معها من قبل الأمن العام في مختلف الوحدات والإدارات الشرطية والدفاع المدني .

ونفذت كافة الوحدات والإدارات الشرطية المختلفة الخطة الامنية الخاصة بالعيد كلٌ ضمن نطاق عمله وواجباته لتوفير أقصى درجات الأمن والحفاظ على الارواح و الأموال والممتلكات ومنع الجريمة وضبط الأشخاص المطلوبين والمشبوهين .

مشيرا الى استمرار مديرية الأمن العام في كافة المحافظات في نهجها بالتواصل مع مختلف فئات المجتمع ومشاركتهم افراحهم واحتفالاتهم ، كما شهدت ايام العيد زيارة مرتبات الأمن العام لذوي الشهداء ولزملائهم ومن يرقدون على اسرة الشفاء من العاملين والمتقاعدين، ومشاركتهم هذه المناسبة العزيزة .