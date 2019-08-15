الإفراج عن الناقلة الإيرانية من جبل طارق رغم اعتراض امريكا

قالت صحيفة جبل طارق كرونيكل اليوم الخميس إن الولايات المتحدة قدمت طلبا لاحتجاز الناقلة الإيرانية جريس 1 التي سيطرت عليها البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط الشهر الماضي.

وذكرت الصحيفة ان “وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة جريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها”.

وقالت إن الطلب “يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير جريس 1 إلا في وقت لاحق الخميس”، ولم تعلق حكومة جبل طارق على التقرير.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن مصادر مقربة من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أن منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا ستفرج الخميس عن ناقلة نفط إيرانية كانت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية قد احتجزتها في البحر المتوسط في تموز/ يوليو.

وذكرت الصحيفة أن بيكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة (غريس 1) وأنه يكفيه الآن أنها لن تتوجه إلى سوريا.

وكانت بريطانيا قالت إن الناقلة “تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا”، وهو ما نفته إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بيكاردو قوله: “ما من سبب يدعونا للإبقاء على غريس 1 في جبل طارق، ما دمنا لم نعد تعتقد أنها تخرق العقوبات على النظام السوري”.

يذكر أن وتيرة التوتر في المنطقة تصاعدت بعد سلسلة هجمات ضد سفن كانت تبحر قرب مضيق هرمز، تلاها احتجاز سلطات جبل طارق لسفينة تحمل علم إيران، فيما ردت الأخيرة في 19 تموز/ يوليو الماضي باحتجاز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز بذريعة “خرق لوائح تتعلق بالمرور”.

هذا وقد اتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة اليوم الخميس بمحاولة القرصنة لمنع إطلاق جبل طارق ناقلة نفط إيرانية.

وقررت حكومة جبل طارق اليوم الخميس الإفراج عن غريس 1، المحتجز خارج الأراضي البريطانية في الخارج منذ ستة أسابيع.

لكنها قالت إن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب الاستيلاء على الناقلة المحتجزة للاشتباه في تهريبها للنفط إلى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي، حسب “رويترز”.

وقال محمد جواد ظريف، “حاولت الولايات المتحدة استغلال النظام القانوني لسرقة ممتلكاتنا في أعالي البحار”. “وتشير محاولة القرصنة هذه إلى ازدراء مسؤولي ادارة ترامب للقانون”.