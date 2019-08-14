قالوا : مقدسيونْ

قُلْتُ أجلّهم

إنهم بصدورهم

يقاومونْ

وبدمائهم مجدهم

يصنعونْ

وفجرهم يطلعونْ

هم كالثريا في الدياجير

مشرقونْ

الموت والشهادة يبتغونْ

وخضمًّاتِ الرَّدَى يخوضونْ

وبكفاحهم وشموخهم كل الدنيا

يهزونْ

ليلًا ونهارًا يستغيثونْ

ويصرخونْ

وحكام العُرْبِ كأهل الكهف

صامتونْ

وفي غيهم يعمهونْ

فيا عروس الشرقِ يا قدس ُ

كفاكِ حزنًا وأسى

جرحك عميقْ

وشعبكِ المغوار

في عتمة الدجى

الأغلال يصهرونْ

وعن الأقصى يدافعونْ

يرفعون رايات المجد والحرية

وعلى أسواركِ

بالحنّاءِ يكتبونْ

تاريخ فلسطينْ

وملاحم البطولة

يُسَطِرّونْ

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