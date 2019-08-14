العنب والتفاح والبرتقال والشاي والبروكلي تحمي المدخنين من السرطان

توصل باحثون إلى استنتاج أن العنب البري والتفاح والبروكلي هم منتجات تفيد في حماية المدخنين من الإصابة بالسرطان.

هذه المنتجات غنية بمركبات الفلافونويد (المغذيات النباتية قادرة مسؤولة عن إعطاء الفواكه والخضار لونه) وقادرة على حماية الأشخاص الذين يعانون من إدمان على النيكوتين وكذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب مجلة “نيتشر”.

شارك في التجربة أكثر من 55 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 56 و 60 عامًا، ووجد العلماء عند تحليل البيانات، أن البرتقال والشاي يقلل أيضا من خطر الإصابة بالمرض.

ومن الواضح هنا أننا نتكلم عن أية منتجات من أصل نباتي، وتشير الدراسة، أن المنتجات المذكورة يمكن أن تحمي الناس من الإدمان على الكحول.

قال علماء أمريكيون من جامعة براون، سابقا، إن الأطعمة الغنية بفيتامين (أ) يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

يذكر وزارة الصحة الروسية أيدت الحظر على التدخين في المطاعم، لأن التدخين يسبب أضرارًا كبيرة لصحة العمال والزوار.

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