"يديعوت أحرونوت" : المجندون بالجيش الاسرائيلي يعانون صدمات نفسية ويهربون من الوحدات المحيطة بغلاف غزة
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جرينتش+2 05:30
مقتل شاب وإصابة آخر بمشاجرة جماعية في لواء ذيبان بمحافظة مأدبا

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