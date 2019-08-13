الأمن يوضح ملابسات تعرض سيدة للضرب من قبل زوجها

عمان 13 آب (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الثلاثاء، إن إدارة حماية الأسرة اتخذت الاجراءات اللازمة كافة للتعامل مع القضية التي قامت احدى السيدات بنشرها عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها للضرب من قبل زوجها. وأضاف أن إدارة حماية الأسرة اتخذت الاجراءات اللازمة كافة حول التعامل مع هذه القضية بكل سرية وخصوصية وحسب النهج الذي تنتهجه هذه الادارة للتعامل مع قضايا العنف الاسري لحين توديع القضية للقضاء صاحب الولاية في الفصل بجميع القضايا.

وحول التفاصيل، أكد الناطق الاعلامي انه بتاريخ 11 آب تم إدخال المشتكية، الى المستشفى، على إثر ادعائها بتعرضها للضرب من قبل زوجها حيث باشرت ادارة حماية الاسرة التحقيق في القضية، وبالاستماع لاقوال الزوجة افادت بقيام زوجها واثناء وجودهما داخل المنزل بضربها بواسطة يديه على أنحاء متفرقة من جسمها، وحصلت على تقرير طبي يشعر بوجود آلام في الرأس والصدر واسفل الظهر مع وجود كدمات في الوجه وكدمات في كلتا اليدين وكدمات في كلتا الساقين مع كسر في عظم الانف ونزيف، وصفت حالتها العامة بالمتوسطة، وبنفس الوقت قام زوجها بمراجعة المركز الامني المختص مدعيا تعرضه للضرب من قبل اشقاء زوجته، حيث حصل على تقرير طبي يشعر بوجود ألم بالرأس واسفل البطن وكدمات في الرأس وحالته العامة حسنة.

كما تبين دخول احد اشقاء السيدة المشتكية للمستشفى وحصل على تقرير طبي يفيد بوجود ألم وانتفاخ بسيط بالصدر من الجهة اليسرى اثر كدمة، كما وحصل شقيقها الاخر على تقرير طبي يفيد بوجود الم بالراس وحالته العامة حسنة، وبعد ذلك استكملت ادارة حماية الاسرة كافة الاجراءات وجرى تحويل القضية للمدعي العام، حيث اسند للزوج له تهمة الايذاء البسيط وقرر تركه وشأنه في هذه المرحلة من التحقيق.

كما واسند لشقيقي السيدة المشتكية تهمه الايذاء البسيط وقرر تركهما وشانهما.

واكد الناطق الاعلامي سلامة كافة الاجراءات القانونية التي قامت بها ادارة حماية الاسرة في هذه القضية باعتبارها سلطة لانفاذ القانون وليست جهة للبت في هذه القضايا واصدار الاحكام المتعلقة بها، حيث ان القضاء وكما هو معلوم لدى الجميع هو صاحب الولاية الوحيدة في البت في القضايا واصدار الاحكام المتعلقة بها.