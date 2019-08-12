وفاة امرأة وإصابة 4 آخرين بحادث تدهور مركبة في الزرقاء

ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء قد تعاملت مساء الأحد مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة خو، نتج عنه وفاة سيدة تبلغ من العمر 31 عاما وإصابة أربعة آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .

وقالت إدارة الإعلام بأن فرق الدفاع المدني قامت بإخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى مستشفى الزرقاءالحكومي، وحالة ثلاثة من المصابين متوسطة وواحدة بالغة .

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