وزارة الخارجية تتابع وفاة مواطنين اثنين في القاهرة واسطنبول

صرح مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة ان الوزارة تتابع منذ الامس حادثي وفاة مواطنين اردنيين اثنين في كل من القاهرة واسطنبول.

واوضح القضاة بان سفارتي المملكة في القاهرة وأنقرة تتابعان مع السلطات المحلية المختصة في مصر وتركيا التحقيقات بحالتي الوفاة، حيث تشير التقارير الاولية بان حالة الوفاة في القاهرة لمواطن مقيم هناك يبلغ من العمر57 عاما تعرض لجلطة دماغية، وان حالة الوفاة في اسطنبول لمواطنة زائرة كانت في رحلة مع بعض أفراد عائلتها وتبلغ من العمر 69 عاما تعرضت لتوقف في عضلة القلب .

وقد بدأت السفارة الاردنية في انقرة اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع مركز عمليات الوزارة لنقل جثمان المتوفاة في اسطنبول الى المملكة وذلك بناء على طلب ذويها، بينما قرر ذوو المواطن المتوفى في القاهرة القيام بعملية الدفن في مصر، حيث تعمل السفارة بالقاهرة على اتمام الاجراءات لذلك وتقديم المساعدة المطلوبة.