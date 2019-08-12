بتوجيه من الرئيس الاسد وبعد تطهيرها من الإرهابيين بساعات.. العماد ايوب يزور بلدة الهبيط في ريف ادلب/ فيديو
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جرينتش+2 05:28
بتوجيه من الرئيس الاسد وبعد تطهيرها من الإرهابيين بساعات.. العماد ايوب يزور بلدة الهبيط في ريف ادلب/ فيديو

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