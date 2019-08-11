في عيد الاضحى المبارك.. تتقدم المجد من اصدقائها الاوفياء لعروبتهم بازهى باقات التهاني والتبريكات والتمنيات بالخير
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جرينتش+2 01:36
 عشرات الاصابات بين صفوف الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال عقب صلاة العيد بـالمسجد  الأقصى

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