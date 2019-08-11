طقوس فناني الزمن الجميل مع الاضاحي والاحتفالات بعيد الأضحى

يُشتهر فى عيد الأضحى تناول أكل اللحوم بكميات كبيرة عند المسلمين، ولم يتخلف نجوم الزمن الجميل عن ركب التميز والابتكار فى الاحتفال بطقوس عيد الأضحى المبارك، فمنهم من كان يقيم حفلا “للشواء”، ومنهم من كان يبرع فى إعداد صوانى الفتة مع اللحم الضأن.

وفى خلال السطور التالية نورد أهم وأشهى الولائم التى اشتُهر بها نجوم الزمن الجميل.

فاتن حمامة وحفل لـ”شواء” اللحم

كانت الفنانة فاتن حمامة تحتفل فى عيد الأضحى المبارك من خلال جمع أكبر عدد من صديقاتها وزميلاتها من الوسط الفنى فى بيتها وتقيم وليمة عامرة بأشهى أنواع اللحم الضانى، حيث كانت تفضل شوى اللحم بطرق مختلفة.

مارى منيب تبرع فى “صوانى الفتة”

بعد أن قررت إشهار إسلامها بعد زواجها من المحامى عبد السلام، واختلطت بأسرته، وتجاوبت مع طقوس وتقاليد الدين الإسلامى، بدأت تحتفل بحلول عيد الاضحى المبارك بكل طقوسه المصرية الأصيلة، حيث برعت فى إعداد “صوانى الفتة” بالخل والثوم حتى غدت من أشهر من يقوم بإعدادها بين زملائها فى الوسط الفنى.

فريد شوقى يتابع الجزار بدقة

قالت رانيا فريد شوقى فى أحد حواراتها أن والدها كان حريصا على التقاليد المصرية الإسلامية، وفى يوم عيد الأضحى كان يحرص على الوقوف على ذبح الأضحية، ويتابع الجزار بنفسه وبعد الانتهاء منها كانت والدتها تعد وليمة من اللحم الضأن، وتقوم بتجهيزها وإعدادها فى حديقة منزلهم بحى المهندسين.

عبد الفتاح القصرى يشتري عجلاً

كان الفنان الراحل عبدالفتاح القصرى يحرص على شراء الأضحية ويتناول أكل لحم الضأن، ويحرص دائما على شرائه كل عام عجلا للأضحية.

محمود عبد العزيز يتمسك بتقاليد اسرته

أما الفنان الراحل محمود عبد العزيز، فقد حكى عن ذكرياته فى فترة الطفولة فى عيد الأضحى قائلا: تتلخص فى صلاة العيد وذبح الأضحية وتوزيعها واجتماع العائلة على مائدة الطعام، وعندما أصبحت له عائلة منفردة لم يتغير شىء، فدائما يصطحب زوجته الأولى وابنه إلى الإسكندرية، وهى مسقط رأسه؛ لقضاء نفس الطقوس العائلية مع عائلته.