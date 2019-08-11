دلال عبد العزيز تروى أسرار ملاحقتها لـسمير غانم حتى تزوجته / فيديو

روت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز كواليس حبها وزواجها من الفنان القدير سمير غانم، وذلك ضمن حلقتهما ببرنامج “سهرانين”، الذى يقدمه النجم أمير كرارة على شاشة قناة ON E.

وروت دلال حكاية حبها وغيرتها على سمير غانم لمدة 4 سنوات، حيث كانت تعمل معه فى إحدى مسرحياته، واستمرت تلاحقه رغم أنه لم يبال، كما أنها كانت تظهر غيرتها من المعجبين أو زملاءها الفنانين، وظلت تراقبه فى كل مكان، كما روت أنها ظلت تقول لأصدقائها: “هتجوزوا يعنى هتجوزوا” مش هسيبه.

وخلال حديثها، قالت دلال إنها قامت بشراء سيارة جديدة، وعندما التقى بها الفنان القدير الراحل فؤاد المهندس، قال لها: عربيتك عاملة كام كيلو؟، فردت: عاملة 12 ألف كيلو، فقال لها فى دعابة “منهم 10 آلاف كيلو لف ورا سمير عشان تتجوزيه”.