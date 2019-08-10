الاسد البريطاني يتحول الى ارنب يقود بارجة عسكرية “تهرب” من الزوارق الايرانية بالخليج/ فيديو

أظهر شريط فيديو تناقلته وكالات أنباء إيرانية غير رسمية وصفحات إخبارية على وسائل التواصل “فرار بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الإيراني”.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد ظهر في الفيديو متحدث إيراني وهو “يهاجم بريطانيا”، ويقول: إن “البارجة تهرب بينما ادعت أنها جاءت لحماية السفن التجارية”.

وأشارت المواقع الإخبارية الإيرانية إلى أن الفيديو يعود إلى يوم الأربعاء الماضي، جنوب جزيرة أبو موسى في مضيق هرمز.

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وتصاعد التوتر جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي إثر انسحاب واشنطن، واتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي.

وفي إطار التوتر بين الأطراف، تعرضت سفن وناقلات نفط إماراتية وسعودية لهجمات بالخليج العربي، في حين اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء العملية.

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