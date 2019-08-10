استشهاد اربعة فلسطينيين “سلفيين” برصاص جيش الاحتلال صباح اليوم في عملية شرق دير البلح وسط قطاع غزة

كشفت مصادر خاصة، اليوم السبت، تفاصيل حول حادثة شرق دير البلح وسط قطاع غزة، حيث قالت أنّ الشهداء الأربعة هم من السلفيين وتم فصلهم من كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس قبل 3 أشهر.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها، أنّ الشهداء المسلحين حاولوا اقتحام السياج الفاصل من بوابة النمر شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت، أنّ قوات الاحتلال اكتشف وجود شاب قرب السياج الفاصل و3 آخرين يبتعدون عنه بعشرات الأمتار، فقامت بإطلاق النار بكثافة تجاههم، وعمل حزام ناري أدى لاستشهاد الأربعة.

وأفادت، أنّ شهداء حماس المسلحين من منطقة المصدر بدير البلح، وهم:

1-الشهيد عبدالله اسماعيل الحمايدة 21عام

2- عبدالله أشرف الغمري 19عام

3-الشهيد أحمد أيمن العديني 20عام

4-الشهيد رشاد البديني

وأشارت، إلى أنّ الشاب الذي اقتحم السياج الفاصل يتبع لجميعة “ابن باز” السلفية، التي تعمل غطاءا لمجمعة “جلجلت”، دون معرفة هويته بعد.

ونشر الناطق باسم جيش االاحتلال أفيخاي أدرعي، صوراً للأسلحة التي قال إنها كانت بحوزة الشهداء، ومن ضمنها بنادق من نوع كلاشنيكوف وقذائف RPG وقنابل يدوية.

وكانت مصادر اعلامية اسرائيلية قد زعمت بأن اربعة مسلحين فلسطينيين قد قتلوا بنيران اسرائيلية فجر اليوم عند محاولتهم التسلل الى الاراضي الاسرائيلية في منطقة تقع شرقي دير البلح.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي لاحقا انه في ساعة مبكرة من صباح اليوم رصدت القوات الإسرائيلية عددا من المسلحين الفلسطينيين وقد اقتربوا من السياج الحدودي في جنوب قطاع غزة .

وأضاف الناطق ان المجموعة الفلسطينية كانت مزودة ببندقية كلاشينكوف وقنابل يدوية وقاذفة ار بي جي.

وفتح افراد الجيش نيران أسلحتهم على المسلحين الفلسطينيين وقتلوهم بعد ان تخطى احد افراد المجموعة السياج الحدودي الى الأراضي الإسرائيلية.

وختم الناطق العسكري بأن افراد المجموعة المسلحة الفلسطينية القوا قنبلة يدوية باتجاه افراد القوة الإسرائيلية في المكان دون إيقاع إصابات.

وفي تصريح لاحق، قال الناطق العسكري : “نعتقد أن الهجوم مخطط له ويمكن أن يشير إلى تغيير في الاستراتيجية من جانب حماس”، محذرا الحركة من انه إذا كانوا يعتقدون أن حيلتهم بهذه الطرق ناجحة فقد تتصاعد الأمور إلى حرب أخرى.

وقال نعتقد أن هكذا عمليات الغرض منها تحقيق غايات كبيرة مثل خطف جنود من خلال نصب كمين لدورية وهذا يمكن أن يخدم هذا الغرض.

ونقلت وسائل اعلام فلسطينية عما اسمتها مصادر خاصة، أن الشبان الأربعة هم من السلفيين وتم فصلهم من كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس قبل 3 أشهر.

واضافت وسائل الاعلام الفلسطينية، أنّ المسلحين الاربعة حاولوا اقتحام السياج الفاصل من بوابة النمر شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر فلسطينية محلية في قطاع غزة، افادت في وقت مبكر من صباح السبت، بأن الجيش الإسرائيلي قصف نقاط رصد تابعة “للضبط الميداني” لحركة حماس شرقي مدينة دير البلح في قطاع غزة.

وأفادت ذات المصادر الفلسطينية بأن قصفا إسرائيليا بدأ بعد سماع دوي إطلاق نار متبادل من سلاح خفيف وثقيل وسط إطلاق عدد كبير من قنابل الإنارة قرب بوابة “النمر” ومكب النفايات شرق دير البلح.

وقال شهود عيان من سكان البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ان ذلك جاء بالتزامن مع سماع إطلاق نار في موقع “كيسوفيم” العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وأضاف شهود العيان أن حركة نشطة لآليات عسكرية لوحظت في الجانب الإسرائيلي على طول السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.