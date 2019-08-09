تسجيل حوالي 400 حالة وفاة في هولندا خلال أسبوع واحد بسبب موجة الحر/ فيديو

استشهاد شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة انصار الله اليمنية على يد التحالف الامريكي/ الاسرائيلي/ السعودي
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