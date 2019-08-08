وفاة شخص بحادث تصادم في إربد وإصابة 9 أشخاص بتدهور مركبة في البلقاء

توفي شخص يبلغ من العمر 45 عاما، إثر حادث تصادم وقع اليوم الخميس بين “ونش” وتنك ماء بمنطقة ارحابا في محافظة إربد

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد قامت بإخلاء الوفاة ونقله إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري.

كما أصيب تسعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اليوم الخميس، إثر حادث تدهور مركبة بمنطقة الكفرين في محافظة البلقاء .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.